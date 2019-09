Maria G. Maglie “Unico collante essere alleati contro Salvini. Basterà?”“

Ha giurato la nuova casta a Roma, ma è come se avessero giurato a Bruxelles. Primo consiglio dei ministri e già attaccano l’autonomia mettendo in discussione una legge sull’immigrazione del Friuli Venezia Giulia. E’ tornato il sud assistenzialista e centralista? È cominciata la nuova politica di accoglienza selvaggia? Basta guardare il neo ministro del tesoro, sponsorizzato da Lagarde e Moscovici per essere fedele custode delle regole comunitarie. O quello dell’interno, entusiasta alfiere dell’accoglienza e dei porti spalancati. O l’autonomia, nelle mani di un pugliese che detesta l’autonomia del Nord. O la salute, lasciata al rappresentante dell’estrema sinistra. Per tacer degli esteri…

Post Maria Giovanna Maglie