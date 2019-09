Confessione grillina “M5S si arrende ai Dem” Nel video come M5S accusava ferocemente il PD

Il partito di Bibbiano ha negoziato con scaltrezza, ammesso che ci possa essere un negoziato presieduto da un Conte che avrebbe venduto l’anima per far nascere questo governo rossogiallo. Sì, rossogiallo per la predominanza nei ministeri che contano e che devono lavorare con Bruxelles presieduti dai Dem. L’aria mite, un po’ sorniona di Zingaretti ha forse avuto i suggerimenti giusti da quella volpe chiamata Renzi, ma il risultato c’è e si vede e promette un fil rouge con l’Europa duro come l’acciaio. I grillini che hanno tanto gridato vaffan..si ritrovano storditi, delusi, incavolati. L’eurodeputato Piernicola Pedicini: “Siamo costretti ad assistere inermi alla consegna dell’Italia al Pd in Europa, alla consegna dell’Italia ai signori dell’austerità, ai signori dei meccanismi europei che hanno strangolato le nostre attività produttive, le nostre piccole e medie imprese, e il Sud“. Ed è questa la sintesi di una svendita direi disonorevole di un movimento che voleva la rivoluzione e si è avvinto al potere. E Vincenzo Corao vuole essere obiettivo e dire “la verità, come sto facendo in questo post, senza paura delle conseguenze o condizionamenti sistemici che possono derivare da questa alleanza. Il mio timore resta vivo e fondato, questo è un governo di scopo che come unico scopo rischia di avere quello di far scomparire l’identità restante di quello straordinario sogno rivoluzionario a cui abbiamo dedicato i migliori anni della nostra vita e che si chiama m5s.incenzo Mineo “la verità, come sto facendo in questo post, senza paura delle conseguenze o condizionamenti sistemici che possono derivare da questa alleanza. Il mio timore resta vivo e fondato, questo è un governo di scopo che come unico scopo rischia di avere quello di far scomparire l’identità restante di quello straordinario sogno rivoluzionario a cui abbiamo dedicato i migliori anni della nostra vita e che si chiama m5s.”

Commenta Michele Gerlando Concordo in pieno, il PD col 18% è entrato in questo governo come se avesse il 40, ma all’interno del M5S chi ha trattato tafazzi? Secondo me Di Maio ci ha preso gusto nel ricoprire qualunque incarico, stileAlfano, mi spiace dirlo,ma questo non è più il movimento di qualche anno fa e se continua così alle prossime elezioni scomparirà definitivamente.

Nel video vengono documentate critiche feroci dei grillini contro i Dem. Adesso si baciano?