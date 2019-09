Il Garage trash ha riaperto

Questa settimana “a malincuore ” torniamo a visitare la carrozzeria – Garage ubicata in Via R. Bonfadini n.107 nel #municipio4 di #Milano. Questo edificio di forma rettangolare e incastonato in mezzo alle civili abitazioni, e la convivenza con questa situazione mina pesantemente il decoro e la serenità dei cittadini. Nell’ ‘attesa di entrare parliamo con molti abitanti che manifestano la volontà (anche economica) di prendersi carico di questo “non luogo “, ma denunciano di non aver avuto risposta alle loro richeste dal #comunedimilano. Procediamo nel sopralluogo e ci accingiamo ad entrare, il perimetro esterno presenta delle recinzioni tagliate ad hoc, e lo spettacolo che ci si presenta è quello di una giungla di rifiuti e di verde non curato da anni. Più nascosto poi tra i cespugli ritroviamo anche scatole contenenti rifiuti particolari abbandonati da non di sa chi qui! L’ entrata all’ interno della struttura poi è agevole, le chiusure sono state manomesse e distrutte, i lucchetti tagliati, i muri distrutti. La visita dei locali al coperto poi non è da meno, rinveniamo segni di pernotti, delle siringhe e dei giacigli improvvisati anche nell’ ex forno verniciature e un forniti magazzino ricambi auto di provenienza ignota . Pensavamo di aver messo in agenda questa occupazione un anno e mezzo fa, dopo la messa in sicurezza seguita alla ns prima visita invece…

seguiteci

@tulliotrapasso

#CityReportEstat@ tulliotrapasso #CityReportEstate

Con le Riprese di Paolo Rusconi

