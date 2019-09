Festival dei Gatti® 4° edizione 2019 – Un evento “unico e irripetibile” by Noctua Eventi

Dedicato a tutti i gatti, senza distinzione di razza o di coda… creato per gli amanti del mondo felino a 360°

Gatti rossi, gatti bianchi, gatti neri, gatti persiani, gatti del Maine, gattini, gattoni, gatti di casa, gatti trovatelli, gatti di razza: nei giorni 21/22 settembre 2019 a Villa Castelbarco di Vaprio d’Adda, a due passi da Milano, si svolge la 4° edizione del più grande evento dedicato al mondo dei gatti!!! ​ Il Festival dei Gatti® è un importante appuntamento, unico e irripetibile, per un pubblico di appassionati di gatti e felini in genere, ricco di arte, cultura e divertimento. La prima edizione si è svolta nel 2016 a Grazzano Visconti (Piacenza), la seconda e la terza a Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda, contando in tre edizioni circa 58.000 persone provenienti da ogni parte d’Italia! ​ Svariate le aree tematiche del festival: pittura, scultura, fotografia, performance teatrali, artigianato italiano, libri, convegni e tavole rotonde, tutto rigorosamente a tema Gatto. Il Festival dei Gatti ® è rivolto a un pubblico eterogeneo: da zero a 99 anni tutti possono trovare qualcosa di interessante e divertente da scoprire.

Se siete esperti o semplici appassionati, collezionate gattini in tutti i materiali possibili, siete gattari o gattare, allevatori, gattofili o semplici curiosi, questa grande offerta di eventi, iniziative, mostre ed incontri fa al caso vostro. Non è un’esposizione a premi, ma sarà un incontro piacevole tra gatti e umani che rispettano e amano questi deliziosi animali da compagnia. Incontrerete tante razze particolari di prestigiosi allevatori che saranno presenti al festival, ma anche associazioni no-profit e gattili dove poter prenotare un gattino che non aspetta altro che le vostre coccole! E’ un evento creato per sensibilizzare le persone contro l’abbandono degli animali. La grande novità del Festival dei Gatti®, rispetto alle classiche esposizioni feline, è che ognuno potrà portare il proprio gatto, anche se non è di razza, solo se abituato a uscire di casa e ai luoghi affollati, per fargli respirare l’atmosfera magica di una giornata all’aria aperta nel magnifico parco di Villa Castelbarco! Sprea Edizioni è media partner dell’evento con Gatto Magazine, Argos, Amici di casa.

Due giorni ricchi di eventi a tema, dalle 10 alle 19:

allevamenti di gatti di razza

associazioni no-profit e gattili

conferenze gattose

editoria

mostre d’arte

mostre di fotografia

mercatini

storie di gatti

incontri con veterinari ed esperti

cat area relax

facepainting

cat nail art

laboratori didattici

gatto photo show

cat women e cosplay

stravagatti

prestigiose aziende pet-food e pet-care

…..gatti, gatti e ancora gatti