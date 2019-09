Cinema, case popolari e parchi periferici diventano ‘sale’ nel Municipio 4

“In tutto il nostro territorio, è ‘sopravvissuto’ un solo cinema (fra l’altro al confine con il centro storico). Per questo motivo, fin da inizio mandato, abbiamo dato impulso alla diffusione della ‘settima arte’ nei nostri quartieri, a partire da quelli più periferici, portando rassegne di caratura internazionale (come il Milano mountain film festival o una selezione del festival di Trieste), presentando anteprime uniche in Lombardia (come in occasione della proiezione realizzata insieme al Centro di cultura albanese), sostenendo diversi cineforum (a partire da quelli in Cascina Cuccagna) e realizzando rassegne ‘popolari’ come quelle che prendono il via questo settembre al Molise Calvairate e a Ponte Lambro”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi.

NEI CORTILI – Si parte domani, mercoledì 4 settembre, con la rassegna ‘Cine 4-Cinema nei cortili’, cinque serate nei cortili delle case popolari del quartiere Molise Calvairate. Un piccolo festival all’aperto organizzato insieme al ‘Comitato Molise-Calvairate-Ponti’ e al ‘Cinemino’. Il programma:

4 settembre ore 21: LA PAZZA GIOIA – regia di P. Virzì (CALVAIRATE 3)

5 settembre: BENVENUTI AL SUD – regia di L. Miniero (CALVAIRATE 3)

6 settembre: TUTTO QUELLO CHE VUOI – regia di F. Bruni (CALVAIRATE 3)

7 settembre: THE BIG SICK – regia di – M. Showalter (MOLISE 47)

8 settembre: TUTTA LA VITA DAVANTI – regia di P. Virzì (MOLISE 47)

AL PARCO – A partire dal 14 settembre, l’appuntamento per i ‘cinefili’ è a Ponte Lambro, nel verde del Parco Vittorini, con due serate realizzate insieme all’associazione ‘Il Gabbiano Onlus’. Il 14/9 a partire dalle 20.30, verrà proiettato il film di animazione ‘Belle & Sebastien’. Alle stessa ora il 21/9 ci sarà ‘Basilicata coast to coast’.