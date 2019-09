Disabili aggredite sotto il palazzo della Regione

In piazza Lombardia, davanti al palazzo della Regione, due gambiani di 19 e 24 anni, entrambi irregolari, hanno tentato di scippare due donne disabili ma, dapprima la loro reazione, poi l’intervento delle guardie giurate della Regione, hanno finito per metterli in fuga.

Le due donne, di 70 e 71 anni, ipovedenti, sono state prese alle spalle dai due malviventi che hanno tentato di strappare loro le borsette, ma la resistenza e le urla delle poverette che hanno attirato l’attenzione dei vigilantes, li ha fatti scappare. Un cittadino, che ha assistito alla scena, li ha seguiti mentre cercavano di far perdere le loro tracce, segnalando la loro posizione alla polizia. I due gambiani sono poi stati arrestati per tentato furto con strappo.