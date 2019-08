Batman VR sabato 7 e domenica 8 settembre

BATMAN VR

Bruce Wayne viene destato da un incubo nel quale rivive i drammatici istanti dell’assassinio dei suoi genitori. Alfred Pennyworth, suo fidato maggiordomo, lo informa dell’impossibilità di contattare Robin e Nightwing che sembrano scomparsi. Tu, Bruce Wayne, ti dirigi nella Bat-Caverna per indossare il costume e la mitica bat-cintura dotata di Batarangs, Bat-Artiglio e Scanner Forense per trasformarti in Batman. Il tracciante di Nightwing lo ha localizzato nel centro di Gotham City: è tempo di sfrecciare a bordo della Batmobile.

Inizia così l’avventura in realtà virtuale immersiva vestendo in prima persona i panni del Cavaliere Oscuro. Si osserverà Gotham City attraverso gli occhi del più grande detective del mondo per svelare l’ultimo dei misteri di Arkham grazie alle avanzatissime tecnologie e i leggendari gadget. Tra interrogatori e indagini si visiteranno alcuni celebri luoghi di Gotham City ricreati in maniera dettagliata e incontreranno personaggi che hanno reso indimenticabile la saga dell’uomo pipistrello.

Sabato 7 settembre alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

Domenica 8 settembre alle ore 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Durata: 45 minuti

max 5 partecipanti per turno

Prenotazione obbligatoria on-line su museoscienza.vivaticket.com – Costo 5 euro + biglietto d’ingresso al Museo

L’esperienza richiede l’utilizzo di un visore per la realtà virtuale ed è guidata da un animatore scientifico che introduce e assiste tutta l’attività.

Chi accompagna potrà seguire su schermo l’esperienza. Gli accompagnatori non devono prenotare l’attività e pagano solo il biglietto di ingresso al Museo.

http://www.museoscienza.org/ news/batmanVR/

Batman: 80 Years of Technology

Fino al 10 settembre

La mostra, organizzata da DC e Warner Bros, vuole omaggiare l’80esimo anniversario di Batman, proponendo decine di rari e curiosi albi originali americani, dagli anni ’40 ad oggi, in un percorso storico-critico incentrato sul lato “Tech” del personaggio. Tredici opere originali di alto prestigio, di grandi artisti a livello internazionale – Milo Manara, Gabriele dell’Otto, Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Bill Sienkiewicz completano l’esposizione. Una rara videointervista realizzata dal giornalista Vincenzo Mollica a Bob Kane – il creatore di Batman – permette di scoprire direttamente dalla bocca del suo ideatore tutte le ispirazioni e i sogni che hanno portato alla nascita dell’Uomo Pipistrello.