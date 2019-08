Appello della Fondazione Somaschi – Raccolta penne e matite per bimbi in difficoltà

Ai 140 minori in difficoltà, ospiti delle comunità gestite da Fondazione Somaschi a Milano e in Lombardia, servono quaderni, astucci, penne, pennarelli, matite colorate. La onlus ha lanciato quindi un appello alla generosità dei milanesi e non, invitando a donare anche solo uno di questi materiali scolastici di prima necessità nuovi ai bambini e ragazzi dai tre ai diciotto anni che vivono nelle sue strutture di accoglienza perché allontanati dai genitori o vittime di situazioni familiari particolarmente disagiate. La raccolta è aperta fino a venerdì 4 ottobre. Le donazioni andranno spedite o consegnate presso la sede di Milano della Fondazione Somaschi, in piazza XXV Aprile 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 02.62911975 o scrivere a donatori@fondazionesomaschi.it. «È fondamentale per i nostri bambini e ragazzi iniziare il nuovo anno scolastico sentendosi uguali agli altri sottolinea Valerio Pedroni, portavoce di Fondazione Somaschi Onlus e la possibilità di avere i materiali scolastici come tutti è sicuramente di aiuto. In questo modo possono tornare a studiare con tranquillità e non sentirsi a disagio con i compagni e gli insegnanti».

