Posto di comando dell’illegalità (video)

Tullio Trapasso: “Via Bonfadini n. 38/40 #municipio4 #milano un “non luogo ” di recente occupazione, la ex calcestruzzi spa. Una nuova occupazione strategica per il crimine proprio di fronte al #camporom che si aggiunge a tutte quelle già presenti nel quadrilatero del “quartiere fantasma ” che comprende via Pestagalli, Medici del Vascello, Zama e il nuovo quartiere in edificazione di Cascina Merazzate . All’interno di questa struttura troviamo i personaggi che si occupano di gestire lo smaltimento abusivo e pericoloso dei rifiuti a pagamento, alla luce del sole. La struttura che li ospita è dotata di ogni cosa, tra cui la corrente elettrica, frigoriferi, TV ecc ecc, e gli spazi che li ospitano sono arredati puliti e confortevoli. Oltre a ciò dalla stessa struttura si può accedere attraverso alla tettoia all’edificio abbandonata confinante già da noi visitato negli scorsi mesi.

La ns esplorazione ha visto la reazione delle sentinelle che sorvegliano il traffic , alcuni fischi delle stesse hanno richiamato i loro compari, che con minacce ci obbligavano ad abbandonare il luogo per evitare conseguenze peggiori e aggressioni al nostro staff. La questione videosorveglianza è ridicola, sono presenti ben 2 telecamere, tra cui una quasi davanti all’ingresso del luogo sopralluogato, più la “solita “all’angolo con via Pestagalli, funzionano o sono lì come arredo urbano ??? Chiaramente giriamo la domanda alle autorità competenti !!!”

@tulliotrapasso #CityReportEstate Con le Riprese di Paolo Rusconi