Smog-Arpa Lombardia: la qualità dell’aria è migliorata e rientra nei limiti europei

DATI SULLA QUALITÀ ARIA – Secondo il rapporto sulla qualità dell’aria 2018 stilato da Arpa Lombardia, le concentrazioni annuali di PM10 in Lombardia dal 2005 al 2018 si sono ridotte mediamente del 34 per cento permettendo alla Regione Lombardia di rientrare entro i limiti europei. In tutta la nostra regione la riduzione media annuale del PM10 nel periodo 2000-2014 (cioè la velocità con cui miglioriamo) è stata molto superiore rispetto alla media europea: 1,3 microgrammi per metro cubo all’anno contro 0,6-0.9 microgrammi per metro cubo . Sono diminuiti anche i giorni di superamento del limite delle concentrazioni di PM10, che hanno visto una riduzione del 59 per cento negli ultimi 13 anni. Anche rispetto a questo dato la Lombardia ha avuto una performance di riduzione migliore rispetto alla media europea 2,3 microgrammi per metro cubo all’anno contro 0,9-1.4 microgrammi per metro cubo all’anno. Negli ultimi decenni abbiamo vinto inquinanti come il benzene, il monossido di carbonio, l’anidride solforosa, rientrati sotto i limiti in tutta la regione e ora stiamo vincendo la battaglia contro PM10 e ossidi di azoto (NOx).

I RECENTI PROVVEDIMENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA – Regione Lombardia ha presentato la scorsa settimana il progetto sperimentale MoVe-In (monitoraggio veicoli inquinanti), che consentirà ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione (da 1000 a 7000 km/anno a seconda delle motorizzazioni, 9000 km/anno per i veicoli commerciali). “Pensiamo al miglioramento della qualità dell’aria – sottolinea l’assessore Cattaneo – ma non vogliamo penalizzare eccessivamente quelle persone che rischiamo di essere emarginate dai provvedimenti. Limitiamo le emissioni, ma senza impedire la mobilità”.

GLI INCENTIVI – Inoltre Regione Lombardia ha stanziato 26,5 milioni di euro di incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti per il periodo 2019-2020: 8,5 milioni per le imprese e 18 destinati ai cittadini. Nuove risorse saranno stanziate anche per il 2020, a cui se ne aggiungeranno altre provenienti da provvedimenti statali. “Gli incentivi – chiosa Cattaneo – non saranno più legati alle tecnologie motoristiche, ma ai limiti di inquinamento”. I veicoli con le performance migliori potranno ottenere fino a 8000 euro. “Migliorare la qualità dell’aria è una priorità mia e di questa amministrazione – osserva il titolare lombardo all’Ambiente , Cattaneo -. Laddove abbiamo messo in campo politiche, i risultati si vedono, il che ci fa ritenere che nel futuro dobbiamo proseguire su questa strada. Quanto svolto finora in Lombardia con realismo ha portato a risultati molto positivi e mi impegno a proseguire questo lavoro nel futuro”.