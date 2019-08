MuseoEstate speciale FERRAGOSTO, dal 13 al 18 agosto Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

MUSEOESTATE: SPECIALE FERRAGOSTO

Da martedì 13 a domenica 18 agosto attività nella Tinkering Zone, laboratori di chimica e per i bambini da 3 a 6 anni Le mostre temporanee comprese nel biglietto d’ingresso. Orario Museo: da martedì a venerdì 10 – 18

Da martedì 13 a domenica 18 agosto il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia resta aperto con attività che si svolgono dalle 14 alle 18 e nel giorno di Ferragosto a partiredalle 11. Giovedì 15 agosto apertura dalle 10 alle 19. Nella Tinkering Zone è possibile partecipare all’attività Piste per biglie acrobatiche in cui adulti e bambini a partire da 8 anni inventano percorsi arditi per far correre le biglie. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tante attività interattive dedicate con bolle di sapone, matematica, ombre e luci colorate. Per tutta l’estate, al mattino, con il biglietto aggiuntivo si può visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia. Restano visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo. Con il biglietto del Museo si possono visitare anche le mostre temporanee Leonardo da Vinci Parade, con l’esposizione dei modelli storici leonardeschi accostati ad affreschi del XVI secolo;Fragility and Beauty, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente; Batman: 80 Years of Technology, che celebra gli 80 anni del supereroe più iconico della storia in un percorso a immagini incentrato sulla Bat-Tecnologia. È inoltre possibile prenotare online visite guidate in inglese alla mostra Leonardo da Vinci Parade, ogni giovedì e venerdì alle 14 fino al 15 settembre.

SPECIALE FERRAGOSTO ATTIVITÀ PER BAMBINI PIÙ GRANDI E ADULTI

Le attività nella Tinkering Zone si svolgono a ciclo continuo, senza prenotazione. Le attività negli altri laboratori o le visite guidate sono prenotabili direttamente al Museo il giorno della visita fino a esaurimento posti oppure online insieme all’acquisto del biglietto.

Da martedì 13 a domenica 18 agosto

RiVolta la pila i.lab Chimica | da 9 anni | martedì, mercoledì e venerdì ore 14

Quanta chimica c’è nelle batterie che usiamo tutti i giorni? Costruiamo una pila per scoprire come funziona.

L’ora d’aria i.lab Chimica | da 6 anni | martedì, mercoledì e venerdì ore 15

Sperimentiamo come rendere una birra schiumosa e come spegnere gli incendi, scopriamo l’ossigeno contenuto nell’aria e il peso dell’anidride carbonica.

Uniti e divisi i.lab Chimica | da 7 anni | martedì, mercoledì e venerdì ore 16

Con imbuti e filtri lavoriamo con sostanze solide e liquide. Sperimentiamo come si possono unire, mischiare, separare e sciogliere.

Pista per biglie acrobatiche Tinkering Zone | da 8 anni | giovedì 15 agosto dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 14 alle 18

PER I PIÙ PICCOLI (3-6 ANNI)

Attività prenotabili direttamente al Museo il giorno della visita fino a esaurimento posti oppure online insieme all’acquisto del biglietto.

Matematica in equilibrio Dal 13 al 16 agosto – ore 14 e 16 15 agosto – ore 11, 14 e 16 17 e 18 agosto – ore 15

Cubi, coni e cilindri. Giochiamo con la matematica e impariamo a riconoscere le forme per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.

Ombre e pianeti Dal 13 al 16 agosto – ore 15 15 agosto – ore 12, 15 e 17 Viviamo insieme una fantastica avventura nello spazio. Ascoltiamo una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando le luci e le ombre.

MOSTRE

Leonardo da Vinci Parade

Fino al 13 ottobre Una visita alla mostra temporanea in cui sfilano in parata accostamenti insoliti di arte e scienza, tra gli affreschi del XVI secolo provenienti dalla Pinacoteca di Brera e una selezione degli storici e spettacolari modelli leonardeschi, alcuni da tempo non visibili. Un percorso inedito sui diversi campi di interesse e studio di Leonardo dedicati all’ingegneria e alla tecnica per valorizzare la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953.

Visite guidate in inglese dal 25 giugno al 15 settembre, ogni giovedì e venerdì alle 14. Durata 45 minuti | da 9 anni | prenotabile on line.

Clicca qui per foto e cartella stampa della mostra.

Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space

Fino al 6 gennaio La mostra, promossa e organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con National Geographic media partner, vuole creare un collegamento tra ricerca scientifica, tecnologia spaziale e pubblico sul tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, del loro impatto sugli ecosistemi terrestri e le conseguenze sul futuro del pianeta. Attraverso le immagini raccolte dai satelliti, si scoprono i luoghi più straordinari e remoti della Terra, per riflettere sulla fragilità del nostro pianeta.

Clicca qui per foto e cartella stampa della mostra.

Batman: 80 Years of Technology

Fino al 10 settembre

La mostra, organizzata da DC e Warner Bros, vuole omaggiare l’80esimo anniversario di Batman, proponendo decine di rari e curiosi albi originali americani, dagli anni ’40 ad oggi, in un percorso storico-critico incentrato sul lato “Tech” del personaggio. Tredici opere originali di alto prestigio, di grandi artisti a livello internazionale – Milo Manara, Gabriele dell’Otto, Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Bill Sienkiewicz completano l’esposizione. Una rara videointervista realizzata dal giornalista Vincenzo Mollica a Bob Kane – il creatore di Batman – permetterà inoltre di scoprire direttamente dalla bocca del suo ideatore tutte le ispirazioni e i sogni che hanno portato alla nascita dell’Uomo Pipistrello.

Info www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1

Programma MuseoEstate su http://www.museoscienza.org/ news/museoestate2019/