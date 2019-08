Mara Carfagna: “Sto con Forza Italia. Le piccole diatribe di corridoio le lascio ad altri.”

L’ultimo sondaggio SWG, che è stato molto commentato per il presunto sorpasso di FdI nei nostri confronti, ci ha detto anche che il 40 per cento degli italiani non sa per chi votare: il più forte incremento rilevato tre giorni fa è l’aumento degli indecisi, saliti del 3 per cento. Questo enorme bacino, 20 milioni di elettori, è in cerca di una proposta politica diversa e più seria da quelle che vanno per la maggiore, diversa dalla Lega, dal Movimento Cinque Stelle, dal Pd. È a loro che dobbiamo parlare, non a noi stessi.

Penso a una grande battaglia per restituire un valore ai salari, per riportare la parola “benessere” in cima alle priorità italiane. Per rianimare il Sud con dieci anni di No-Tax area. Per restituire speranze al Nord: lo sapete che le prime regioni di emigrazione sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto? Penso a una grande mobilitazione civica contro il dissennato progetto di autonomia differenziata che impoverirà il Paese senza benefici per nessuno, in nome di una autentica riforma federalista. Penso a una politica più seria, fondata sui progetti e non sui tweet.

È su questo che voglio impegnarmi, le piccole diatribe di corridoio le lascio ad altri.

Mara Carfagna