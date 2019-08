Milano Bike City, la città corre in bicicletta

Milano corre in bicicletta: itinerari e percorsi su due ruote alla scoperta dei luoghi d’arte, momenti di incontro a tema sulla mobilità sostenibile e turismo, silent music tour, presentazioni di libri, aperitivi a tema, eventi per famiglie, film e molto altro. Milano Bike City, il festival diffuso della bicicletta, torna dal 14 al 22 settembre con un cartellone di cento eventi. Un’edizione in coincidenza con la settimana europea dedicata alla mobilità che punta l’attenzione sul sostegno a pedoni e ciclisti, avendo identificato nell’andare a piedi e in bicicletta i modi migliori per muoversi in città.

Di seguito le prime anticipazioni degli eventi del calendario di Milano Bike City.

Costeggiando l’Adda ai parchi agricoli di Milano Sud: Milano Bike City ha allargato il suo raggio d’azione proponendo, in collaborazione con la Regione Lombardia, incontri e tour per esplorare hinterland, zone da riscoprire. Da Chiaravalle a Corvetto, pedalando alla scoperta delle bici pieghevoli (in programma venerdì 20, percorso accompagnato da un “aperitivo pieghevole”). Dai Navigli al Castello Sforzesco fino a toccare altre città della Lombardia con i Tour in bicicletta sulla scia di Leonardo – organizzati anche in lingua straniera – per riscoprire il genio italiano, in occasione dei 500 anni dalla morte, che lasciò a Milano gli esiti più alti della sua ricerca. Uno sguardo al passato e uno rivolto al futuro con il convegno UMS – Ultimo Miglio Sostenibile (in programma il 18 settembre), dedicato alle buone pratiche e ai progetti italiani e internazionali sulla logistica urbana di prossimità. Scopo dell’incontro sarà stimolare la domanda di uno stile di logistica più efficiente e sostenibile a Milano, valorizzando le iniziative già esistenti sul territorio comunale.

Sarà ospitata da Milano Bike City l’anteprima milanese di GAMBE, il docufilm realizzato dalla Fondazione Michele Scarponi per affrontare il tema della violenza stradale e della sicurezza stradale, mettendo al centro la persona, l’utente fragile, il disabile, i bambini, i pedoni e i ciclisti. Domenica 15 settembre si svolgerà la pedalata di AbbracciaMI (Abbracciamo Milano in bicicletta): un tour di 60 km attorno alla città- Durante il weekend conclusivo di Milano Bike City si svolgerà la granfondo Dj100.