Regione, Barucco: Da Forza Italia 5 milioni in più a favore delle imprese lombarde

Le piccole e medie imprese costituiscono una vera risorsa per l’economia lombarda, tanto in termini di occupazione quanto di produzione di ricchezza. Per questo motivo, con un apposito emendamento a prima firma Gabriele Barucco, il gruppo regionale di Forza Italia ha scelto di incrementare di ben 5 milioni di euro nel 2019 il finanziamento della terza finestra del “Bando Faber”, che eroga contributi (in particolare destinati alle piccole imprese artigiane, edili e manifatturiere) per investimenti relativi all’acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature di ultima generazione, macchine operatrici, hardware e software e tanto altro. A detta del consigliere Barucco “abbiamo deciso di puntare ancora una volta sulla qualità del nostro tessuto imprenditoriale, considerato anche il successo dei bandi precedenti e l’ottima risposta da parte delle imprese.

Questi ulteriori 5 milioni – prosegue l’azzurro – garantiranno l’apertura di una terza finestra del Bando Faber, dopo quelle di febbraio e luglio 2019. Con un secondo emendamento – conclude – stanziamo circa 175mila euro per garantire parte della copertura dell’overbooking per la realizzazione dei progetti presentati dalle imprese artigiane, in occasione della riapertura dello sportello, il 10 luglio scorso. Ancora una volta Forza Italia si dimostra attenta al mondo delle imprese locali, che vanno sostenute con ogni mezzo per incentivare il lavoro, lo sviluppo e il benessere del nostro territorio”.