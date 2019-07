Regione, gli emendamenti di F.I. che hanno avuto l’ok

Durante la discussione sull’assestamento di bilancio 2019 di Regione Lombardia, numerosi emendamenti presentati da Forza Italia hanno ricevuto l’ok dall’aula. Tra questi, quello a prima firma di Gabriele Barucco, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per la terza finestra del bando FABER, a sostengo delle piccole e medie imprese della Lombardia per l’acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature di ultima generazione, macchine operatrici, hardware e software e tanto altro. Con un emendamento del capogruppo Gianluca Comazzi Regione Lombardia stanzia 1.118.249 euro per interventi volti a contenere l’emergenza abitativa a sostegno di famiglie in difficoltà economica. Inoltre, con l’adeguamento delle previsioni relative alle entrate da IRAP e addizionale IRPEF per il triennio 2019/2021 (sempre a firma Comazzi, avvenuto in seguito all’aggiornamento delle stime dei gettiti da parte del ministero delle Finanze, con nota del 10 luglio 2019) si ottiene una riduzione delle imposte per i cittadini lombardi di 1.345.000 euro per il periodo citato.

Un altro emendamento ad avere ricevuto l’ok dell’aula è quello firmato da Ruggero Invernizzi, grazie al quale vengono incrementati di ulteriori 3.500.000 euro (rispetto ai 6milioni già stanziati) le risorse a copertura del fabbisogno di borse di studio per l’annualità 2018/2019. Sempre con un emendamento di Invernizzi Regione Lombardia ha stanziato 200.000 euro nel biennio 2019/2020 per la riqualificazione degli ambienti acquatici e la vigilanza sulle acque di interesse ittico. Tra le altre proposte approvate, un emendamento di Mauro Piazza che dispone un finanziamento di 2milioni di euro per fronteggiare le spese sostenuti dagli enti locali per pronti interventi in seguito ai recenti, intensi eventi meteorologici e in caso di eventi calamitosi nell’estate-autunno 2019, 1 milione di euro nel triennio 2019/2021 per la realizzazione di un accordo di programma per lo sviluppo turistico dell’area del Comune di Dossena con un intervento innovativo di accoglienza locale (Paolo Franco), 3 milioni nel biennio 2020/2021 per garantire il rilancio economico e la riqualificazione del territorio lombardo tra cui la prima fase del recupero e riqualificazione del Santuario di Gallivaggio (Alessandro Fermi), un finanziamento di 200mila euro destinato al Centro per non vedenti di Brescia (Simona Tironi), 800mila euro per potenziare lo sviluppo delle aziende agricole ubicate in territori montani (Marco Alparone), 1.700.000 euro per valorizzare il Museo della Grande Guerra nel Parco dello Stelvio (Claudia Carzeri).