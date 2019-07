Biblioteca degli alberi: nuova identità e un programma culturale

Perfezionata la convenzione per la gestione della Biblioteca degli Alberi, terzo parco pubblico di Milano, che assume una nuova identità: BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. La gestione tecnica e culturale è stata affidata alla Fondazione Riccardo Catella.

Terzo parco pubblico nel centro di Milano per dimensioni, unico parco privo di recinzioni, che connette il tessuto urbano circostante, conferma la vocazione di uno spazio pensato per la Città e rappresenta il tassello fondamentale della strategia di ricomposizione pedonale che ha ispirato il progetto di rigenerazione urbana di Porta Nuova. Grazie ai 90.000 mq di BAM, sono oltre 160.000 i mq di spazi pedonali realizzati fra corso Como, piazza della Repubblica e la sede di Regione Lombardia, diventando motore di riconnessione urbana nel rispetto dei raggi verdi del PGT.

Il progetto di spazi pubblici verdi, un’eccellenza di Milano, è partito dalla Fondazione Riccardo Catella che nel 2007, in collaborazione con il Comune di Milano, ha realizzato il primo mattone “verde” dell’intero progetto di Porta Nuova: il giardino pubblico di via de Castillia 28.

La proposta di gestione di BAM, formulata dal team culturale e tecnico della Fondazione Riccardo Catella, è nata dopo un’approfondita analisi di best practice nazionali e internazionali, come l’High Line di New York, il parco lineare realizzato su una stazione in disuso, Bryant Park a Manhattan e il Klyde Warren Park di Dallas, realizzato sopra la Woodall Rodgers Freeway.

Il palinsesto, ispirato ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, è declinato lungo quattro pilastri: #openairculture (momenti musicali, performance site-specific, letture poetiche e teatro nel paesaggio), #nature (passeggiate alla scoperta del patrimonio botanico e faunistico del parco e del rispetto del verde, talks, workshop e letture botaniche), #wellness (esperienze all’aria aperta all’insegna del benessere e dell’attività fisica) ed #education (talks sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, orti urbani e laboratori didattici e creativi per bambini, famiglie e adulti). Al modello innovativo di BAM hanno aderito, attraverso una serie di partnership, grandi realtà quali Volvo (che nel ruolo di Park Ambassador rafforza il proprio rapporto con COIMA, Fondazione Riccardo Catella e la città di Milano), Nike, BNP Paribas, UniCredit.

Un programma di esperienze culturali, i BAMoment, improntato alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusione, all’internazionalità, avrà il compito di mantenere e rendere vivo e dinamico BAM. L’obiettivo è quello di posizionare BAM quale autorevole voce civica e culturale sugli spazi pubblici verdi nel panorama italiano, attraverso il coinvolgimento attivo e inclusivo dei cittadini.

Il programma culturale prevede per il 2020 un fitto calendario di iniziative gratuite che consente di esplorare in maniera innovativa e con un respiro internazionale il binomio natura-cultura, attraverso la sperimentazione di nuovi format “open air” che mettono i cittadini al centro di ogni iniziativa, in un parco con un’anima e un’identità forti che è teatro di cultura e di esperienze.

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA è attiva dal 2007 con la missione di diffondere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio e di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici. L’impegno della Fondazione si concentra, da un lato, sulla promozione di un programma di ricerca e sensibilizzazione dedicato all’investimento immobiliare sostenibile e responsabile (SRPI) e ai principi di responsabilità sociale nella gestione del territorio, con particolare attenzione alla riduzione e gestione dei rischi associati al Climate Change e dall’altro sulla realizzazione di progetti civico culturali sul territorio per valorizzare e animare le aree pubbliche e il verde urbano. La Fondazione Riccardo Catella nel corso degli ultimi 10 anni ha sviluppato una serie di programmi civici dedicati alla rigenerazione degli spazi pedonali con oltre 2 milioni di investimenti non profit ed il coinvolgimento della cittadinanza. In particolare, la Fondazione Riccardo Catella ha promosso il programma culturale “I Progetti della Gente”: iniziative di riqualificazione di spazi pubblici nati attraverso l’ascolto delle comunità dei quartieri e “Mi Coltivo, Orto a Scuola”, progetto di realizzazione di orti dedicati ai bambini realizzati in scuole pubbliche di Milano e “Porta Nuova Smart Camp”, un progetto inclusivo e innovativo che riunisce in un’esperienza comune bambini con disabilità o patologie gravi e bambini sani.