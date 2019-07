Municipio 4 realizza centro estivo a misura di famiglia milanese. Risposta a un bisogno concreto: attenzione speciale a disabili

“Si parla tanto di sostegno alla famiglia, con le (molto limitate) risorse che abbiamo a disposizione, lo stiamo facendo. Anche attraverso iniziative concrete e innovative, che vanno a intercettare bisogni reali dei milanesi”. Lo affermano il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi e il suo assessore ai Servizi educativi Laura Schiaffino, presentando gli investimenti sui centri estivi offerti al territorio . Il ‘fiore all’occhiello’ del Municipio 4, è il ‘Centro estivo diffuso’ . Si tratta, spiegano, “di un modello che abbiamo sperimentato l’anno scorso e che abbiamo riproposto questa estate. Nasce grazie a una collaborazione che siamo riusciti a creare – spiegano Bassi e Schiaffino – mettendo in rete diverse realtà locali per offrire a 50 bambini dai 4 ai 16 anni dei quartieri Forlanini/Ungheria opportunità ricreative ed educative anche nel periodo dal 24 luglio al 2 agosto, quando altre esperienze similari in città hanno sono già terminate. Così facendo – sottolineano – rispondiamo alle necessità di molti genitori che, lavorando e non avendo magari parenti disponibili, non sanno come gestire i figli a casa da scuola. Plus del progetto – ricordano – il fatto che si tratta di un’iniziativa volutamente inclusiva , con un’attenzione particolare ai ragazzi disabili , che possono svolgere insieme a tutti gli altri le attività proposte”.

Complessivamente, fanno sapere Bassi e Schiaffino, “abbiamo investito 21.300 euro . Oltre a questo nostro ‘Centro estivo diffuso’, abbiamo sostenuto iniziative promosse da terzi, per centri estivi in diversi ambiti territoriali del Municipio, caratterizzati da criticità sociali : Ponte Lambro/Corvetto – Omero/Salomone – Molise/ Calvairate/ Ponti . Non solo – aggiungono – abbiamo messo a disposizione anche 2000 euro per vacanze destinate a minori che facciano parte di famiglie in situazioni di particolare disagio sociale ed economico ”. Un impegno concreto e importante , sia sotto il profilo organizzativo che economico, concludono il Presidente Bassi e l’assessore Schiaffino, “che valorizza il ruolo del Municipio 4 , sia come realtà capace di intervenire direttamente, sia come sostegno alle realtà del territorio in un’ottica sussidiaria. Un intervento di cui siamo orgogliosi , perché ha come stella polare alcuni principi che stanno alla base del nostro lavoro: l’attenzione alle periferie e alle fragilità ”.