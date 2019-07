Un uomo defeca in un’aiuola in Foro Bonaparte e al degrado unisce il degrado

Non c’è poi tanto da stupirsi nell’anarchia dilagante che unisce degrado al degrado, se un uomo si abbassa i pantaloni e defeca vicino a un cespuglio di una aiuola nel pieno centro di Milano. È successo nella mattinata di venerdì 12 luglio in Foro Bonaparte, nei pressi della fermata del Tram 1 in via Ricasoli. (la segnalazione è di Milanotoday) Un atto autorizzato, nel ragionamento dell’uomo, da quella libertà di cattivo gusto tollerata dall’Amministrazione? Il degrado che ha divorato le strade, le piazze, le periferie, ha divorato una città gentile, ordinata che oggi pare rassegnata a guardare, far notare, ma non ci sono risposte. Una fotografia sommaria del declino, è stata illustrata da Riccardo De Corato, già vicesindaco di Milano «Fino a qualche anno fa queste scene venivano descritte da turisti che tornavano da Paesi in via di sviluppo. Ora fanno parte del nostro risveglio o del nostro ritorno a casa. Tra ieri ed oggi ho ricevuto diverse foto. Questa mattina nella centralissima Porta Nuova una donna dormiva mezza svestita in una aiuola. Poco distante una coppia consumava, come fa tutti i giorni, il suo pic nic prima di addormentarsi. Qualche sera fa in viale Molise un uomo, fotografato dal passeggero di un autobus, dormiva ostruendo la fermata. Dalle 18,30, invece, nel sottopasso di via Tonale tutte le sere si prepara il bivacco per la notte. Una tristezza, dover vedere queste immagini, figlie probabilmente anche della crisi, che sottolineano l’assuefazione e la rassegnazione dei milanesi al degrado. Non si chiamano nemmeno più le forze dell’ordine o la Polizia Locale, si preferisce scattare una foto, forse perché consci del fatto che nulla cambierà. Una città dominata oltre che dal degrado anche dalle rapine, mercoledì 10 Luglio, nella centralissima Vittorio Veneto un uomo è stato, rapinato del suo Rolex e del suo Iphone». Un uomo si dedica ai bisogni corporali con la naturalezza che non conosce il pudore. Dispiace che quel cespugio sia stato ritenuto idoneo, come fanno i cani.

