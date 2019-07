Operazione anti-droga e prostituzione a Milano e Monza: presa banda di otto albanesi oggi in carcere

L’operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile della Questura di Milano, che ha collaborato con la polizia albanese attraverso il servizio per la cooperazione Internazionale di polizia. . L’accusa: traffico internazionale di droga e sfruttamento della prostituzione. Ed era proprio lo sfruttamento di alcune donne rumene a finanziare gli investimenti in cocaina. Tutto è iniziato nell’aprile 2017: allora gli agenti hanno fatto partire indagini grazie ai risultati di altri processi penali portati avanti dalle procure di Monza e di Treviso. La convinzione degli investigatori era di essere di fronte a un gruppo di criminali molto organizzati e affiatati grazie alla parentela: sono tutti della stessa famiglia e arrivato dalla città albanese di Lezhe.

Un clan familiare, ben organizzato, pressoché impenetrabile grazie ai vincoli di parentela: eppure la polizia di Stato è riuscita a trovare tutti gli elementi necessari per portare otto uomini della banda in carcere. Il risultato infatti è l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza per otto cittadini albanesi considerati responsabili di traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. La polizia ha eseguito anche una serie di perquisizioni che hanno portato al sequestro di un appartamento, di due conti correnti e due auto di proprietà degli indagati. Stando ai risultati dell’inchiesta il clan importava in Italia con ogni carico tra i 15 e i 20 chili di cocaina che poi rivendeva a prezzo maggiore in porzioni di mezzo, uno e due chili ancora a connazionali ritenuti affidabili e distribuiti in tutta la Lombardia.