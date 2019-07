Sabato iniziano i saldi estivi a Milano e in tutta la Lombardia

I saldi in tutta la Lombardia, Milano inclusa, inizieranno sabato 6 luglio per concludersi il 3 settembre. L’Osservatorio Federconsumatori stima che l’andamento delle vendite sarà contenuto: il 39% delle famiglie pare propenso ad acquistare approfittando dei saldi, con una spesa media di 134,00€ a famiglia, per un giro di affari di 1,28 mld di euro. La tendenza è che i cittadini monitoreranno gli sconti per capire

la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti confidando che gli sconti aumentino. Avverrà diversamente solo nei negozi di fascia medio-alta, dove si ricercheranno le occasioni piu’ convenienti fin

dalle prime ore di apertura. In crescita le persone intenzionate ad approfittare degli sconti online. Chi acquisterà nei negozi o tramite i portali online, sarà bene segua consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.