Regione, FI: “Lavorare in sinergia per riqualificare periferie lombarde”

“Il convegno di oggi rappresenta una tappa importante nel percorso verso un piano strutturato di rigenerazione urbana, capace di riqualificare le aree cittadine degradate semplificando le procedure e mettendo in campo nuovi strumenti per creare un ambiente migliore, soprattuto nelle periferie. Per farlo serve la collaborazione di tutti, della politica e degli operatori del settore: di fronte al bene comune occorre lavorare in sinergia e oggi abbiamo posto le basi per un progetto ambizioso” afferma il consigliere regionale Gabriele Barucco, moderatore del convegno “La rigenerazione degli immobili in Lombardia”, organizzato dal gruppo regionale di Forza Italia e svoltosi questo pomeriggio. Al convegno hanno partecipato gli assessori Pietro Foroni (Territorio), Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico), i consiglieri regionali di Fi Gianluca Comazzi e Mauro Piazza, Andrea Monti (Lega), Carmela Rozza (PD) e Niccolò Carretta (Lombardi civici europeisti), oltre a diversi operatori del settore. “Questo progetto nasce da una forte richiesta da parte dei cittadini, che hanno tutto il diritto di vivere in un contesto urbano decoroso, sano e sicuro – afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale -. Intervenire sul paesaggio urbano significa anche apportare un cambiamento positivo nell’ambiente sociale, disincentivando i fenomeni legati all’abusivismo e al degrado”. Secondo i due esponenti di Forza Italia “il dibattito di oggi – che ha coinvolto esponenti politici di altri schieramenti e alcuni tra i più validi esperti del settore – ci ha fornito importanti spunti di riflessione, dei quali terremo conto anche in vista dell’approvazione del progetto di legge (prevista per fine settembre)”.

