Elezioni europee: Disfatta per il Governo sovranista

Silvio Berlusconi “Non siamo soddisfatti del risultato ottenuto dall’Italia sulle cariche al vertice dell’Ue.

David Sassoli (PD) è stato eletto sulla base di un accordo sbagliato: il governo di Giuseppe Conte ha detto sì a questo asse tra Germania e Francia che indebolisce fortemente l’Italia.”

Annamaria Bernini (F.I) “Disfatta per il Governo sovranista L’Italia è riconoscente ad Antonio Tajani, che è stato uno straordinario #presidente dell’#Europarlamento dimostrando competenza, equilibrio istituzionale e una grande statura #politica. L’elezione di #Sassoli a suo successore, su cui Forza Italia si è astenuta solo per rispetto ad un candidato #italiano, non compensa comunque la debacle di un governo sovranista che ha ridotto l’Italia a spettatrice passiva di decisioni prese altrove. Siamo il secondo contributore netto dell’Unione ma dovremo accontentarci di un posto di governo per gentile concessione di #Franciae #Germania”

Mara Carfagna (post 2luglio) “Il Presidente del Consiglio Conte chiede che le decisioni vengano prese in modo collegiale, non solo da 2 o 3 Stati UE. Se oggi l’Italia siede all’angolo nel tavolo delle trattative, è responsabilità del Governo che lui stesso rappresenta. Con Silvio Berlusconi alla guida del Paese si riuscì a portare Mario Draghi alla presidenza della BCE. Ora invece mesi e mesi a supplicare zero virgola di deficit e a fare la fronda con Visegrad, hanno condannato il Governo Conte all’irrilevanza. Il risultato è un’Italia che conta poco e che probabilmente non parteciperà ad alcuna partita importante, se non da spettatrice. Siamo all’inizio della nuova legislatura dell’Europarlamento, le risposte alle sfide globali non possono essere fondate sull’egoismo disgregativo professato da alcuni Stati. L’Italia deve determinare e non subire il funzionamento della governance UE. Questo è possibile solo se si è credibili e affidabili. Siamo certi che il Presidente Berlusconi, nel corso della sua nuova avventura europea, saprà restituire al nostro Paese il posto e la dignità che merita.”

Inizio modulo

Lettore de Il Giornale “Ci deve essere un errore, Salvini ci aveva garantito che avrebbero vinto i nazionalisti e che avrebbero rivoltato il parlamento Europeo come un calzino, che le regole sarebbero cambiate adesso che era arrivato Lui, ovviamente dopo che i 5S avranno aperto quello Italiano come una scatoletta di tonno adesso che la povertà finalmente è stata sconfitta! Ma che razza di buffoni abbiamo al governo? Non si vergognano?