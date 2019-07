Domenica 14 luglio “FAI MILONGA” alla Palazzina Appiani – Prenotazione obbligatoria

FAI MILONGA Una serata d’estate tra tango, musica e bellezza

Palazzina Appiani Viale Byron, presso Arena Civica, Parco Sempione

Domenica 14 luglio dalle ore 21 alle 2Prenotazione obbligatoria entro la sera prima dell’evento, fino a esaurimento posti

Una speciale serata d’estate, in cui ballo, musica e passionalità si fonderanno con il fascino di un luogo storico e poco conosciuto di Milano: domenica 14 luglio, dalle ore 21 alle 2, il salone d’onore della Palazzina Appiani presso l’Arena Civica del Parco Sempione, Bene affidato in concessione al Fondo Ambiente Italiano dal Comune di Milano e promosso dai volontari della Fondazione, accoglierà tanti appassionati di tango, in occasione dell’evento “FAI Milonga”.

Nel 2009 l’UNESCO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) ha inserito il tango argentino nella lista del Patrimonio dell’Umanità come “Bene Culturale Immateriale”. Un importante riconoscimento per questa complessa e appassionantedanza basata sull’improvvisazione in cui la coppia si “parla” attraverso il corpo scambiandosi incessantemente le proprie sensazioni e che continua a evolversi grazie alla crescita esponenziale di professionisti e amatori in tutto il mondo, ma sempre nel rispetto della tradizione e delle sue origini. Si parte da poche semplici regole, l’uomo guida e la donna segue, ma lo svolgimento del ballo non è codificato, cambia di volta in volta così come cambiano le figure e i passi che possono essere realizzati, secondo la fantasia e la sensibilità dei ballerini in pista.

Partecipare a una serata di tango vuol dire assistere a uno spettacolo sempre diverso e diventare artefici della magia di due corpi che si uniscono in un movimento unico a ritmo di musica. E farlocircondati dalla bellezza di Palazzina Appiani – tribuna d’onore progettata nel 1807 da Luigi Canonica per ospitare la famiglia dell’Imperatore Napoleone nelle occasioni pubbliche e circondata dal verde – permette di vivere un’esperienza ancora più unica. Domenica 14 luglioquesto piccolo gioiello neoclassico si trasformerà in una milonga tradizionale, grazie alla presenza del noto Tango DJ Marco El Huracan che curerà la selezione musicale, proponendo la classica struttura fatta di tandas (gruppi di brani ritmicamente e stilisticamente omogenei) e cortinas (uno stacco musicale, non ballabile, tra una tanda e quella successiva).

In loco ci sarà anche un corner bar per dissetarsi tra una tanda e l’altra.

Prenotazione obbligatoria entro la sera prima dell’evento scrivendo una mail afaiappiani@fondoambiente.it.



Ingresso (compresa una consumazione): Intero 20 €; Iscritti FAI 15 €.