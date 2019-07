Prima edizione del “Barrio Latino”, il festival del ballo latino americano a Vizzolo Predabissi (Milano)

Dal 5 al 14 luglio gli appassionati di salsa, bachata e degli altri ritmi latini potranno ritrovarsi ogni sera e scatenarsi sulle note di affermati dj

L’estate della provincia di Milano e dell’intera Lombardia si arricchisce di un evento di richiamo per gli amanti del ballo: “Barrio Latino – Festival Latino”, in programma dal 5 al 14 luglio presso l’Area Feste in via Verdi a Vizzolo Predabissi (Milano).

L’irrefrenabile passione che spinge a muoversi in maniera armonica e coordinata, al tempo della musica latino americana, potrà finalmente trovare sfogo nel “salsodromo”, la grande pista del “Barrio Latino”, nella quale ballerini alle prime armi o esperti, maestri e allievi daranno sfoggio della propria bravura, a suon di passi e figure di salsa, bachata e degli altri ritmi latini. Si balla ogni sera, dalle 19.00 alle 02.00, con dj e animatori. E nei week end (sabato e domenica) gli appuntamenti raddoppiano con l’inizio delle attività a partire dalle ore 12.00 e con l’aggiunta del “barriño”, pista secondaria dove passeranno brani revival, al fine di ampliare l’offerta musicale e far divertire proprio tutti.

In console si alterneranno nelle serate di luglio: Dj Andrea Delta (07, 10, 11, 14), Dj Jerry (05, 06, 12, 13), Dj Lino (06, 12), Dj Rocco (08, 09), Tony Latino (05, 13), Maury Dance (06, 13).

Previsti anche alcuni stage di salsa, bachata, bachatango, bachata sensual, kizomba, cha cha cha, a cura di professionisti del settore.

Quelli più sicuri delle proprie possibilità, invece, potranno iscriversi alla gara di ballo, strutturata su quattro categorie: principianti (salsa e bachata), intermedi (salsa e bachata), avanzati (salsa e bachata), latin show (ballo coreografico con più componenti). Primo premio in palio: un viaggio per due persone.

«Cosa non può mancare, infine, in un festival latino che si rispetti? – domanda Alessandro Fico, titolare di Club Magellano (organizzatore) -. Piatti tipici dai sapori gustosi con cui cenare, e pranzare nel week end, come ad esempio ropa vieja, picanha, buffalo burger, burritos, chili, tagliate, churros, abbinati a coloratissimi cocktail da sorseggiare.

Nel corso delle due settimane di festa avranno luogo anche giochi, un flashmob e molte altre sorprese.

Per ulteriori informazioni: www.festival-latino.com