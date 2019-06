Slow City ospite della “Art Nouveau Week”

Presentazione del festival “Art Nouveau Week”

Il giorno 5 luglio 2019 alle ore 19, presso la sala della Clinica Columbus – Villa Faccanoni Romeo, verrà presentata a Milano la settimana dell’Art Nouveau, che si terrà dall’ 8 al 14 luglio in tutta Italia. Il curatore del festival, Andrea Speziali, presenterà insieme con la guida Cristina Pezzali e Luigi Matteoni il programma internazionale dell’ART NOUVEAU WEEK e i tour Liberty in Lombardia tra Milano, Varese, Como, Busto Arsizio e altre città. Sono 150 gli edifici aperti al pubblico, 120 gli itinerari e 8 mostre allestite da diversi enti. Nell’occasione, verrà proiettato in anteprima assoluta l’edizione 2019 del documentario “Il Liberty a Milano” che vinse nel 2015 il premio per il miglior cortometraggio al 3° concorso internazionale Italian Liberty. La versione 2019 è aggiornata e arricchita con nuove splendide immagini: Casa Galimberti dopo la ristrutturazione del 2018, le case di via Pisacane e Casa Campanini con riprese realizzate appena concluso il restauro e autorizzate dalla proprietà esclusivamente per questo documentario. Luisa Oriani e Pierfrancesco Sacerdoti sono gli esperti che vi conducono alla scoperta di queste meraviglie dell’architettura milanese. Altra importante novità sono i sottotitoli in inglese introdotti per permettere anche al pubblico straniero di apprezzare questi tesori del Liberty milanese; i sottotitoli sono di Paola Rambaldi e di Melania Galliazzo della “Society of Authors – London”

Pezzo forte del documentario è la descrizione della storia della Villa Faccanoni Romeo – Clinica Columbus che ospita l’evento. Saranno presenti i soci dell’associazione ITALIA LIBERTY che ha organizzato la settimana dell’Art Nouveau e il regista del documentario Marco Pascucci.

La proiezione del documentario “il Liberty a Milano” è prevista ovviamente anche all’interno della settimana dell’Art Nouveau.

Il giorno 11 luglio alle ore 19:00 presso la sala della Clinica Columbus – Villa Faccanoni Romeo proiezione del video “Il Liberty a Milano”.

La scelta del 11 luglio non è casuale, perché proprio l’11 luglio cade la ricorrenza della data di nascita dell’architetto Sommaruga, l’autore di tanti Palazzi e Ville Liberty tra Milano, Sarnico, Trieste e Roma. Una delle più belle realizzazioni di Sommaruga è la Villa Faccanoni Romeo, oggi Clinica Columbus, che ospita l’evento e in cui si possono ritrovare le due bellissime statue di Bazzaro in marmo di Carrara, inizialmente previste da Sommaruga per il Palazzo Castiglioni in Porta Venezia.

Quello del festival ART NOUVEAU WEEK è un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonisti del Liberty italiano, sia quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.

La prima edizione della manifestazione internazionale cade a distanza di 100 anni da quando la corrente artistica dell’Art Nouveau era al tramonto e sorgeva una nuova alba con linee più geometriche quale l’Art Déco.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni sull’evento:

www.italialiberty.it | info@italialiberty.it | M. 320 0445798