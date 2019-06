Carmelo Ferraro ” Bella notizia le primarie di FI. Un in bocca al lupo a Mariastella Gelmini”

“Le primarie di Forza Italia sono una bella notizia: è un momento di democrazia auspicato da parte di tanti ed è un’occasione per riaffermare la centralità del mondo moderato nel nostro Paese.

Personalmente ringrazio i candidati che hanno dato la loro disponibilità.

A Maria Stella Gelmini mi unisce amicizia e condivisione di un percorso, che non posso dimenticare.

E’ da sempre vicina al mondo dell’associazionismo, dell’impresa e delle professioni e lontana dalla politica degli slogan” – commenta Carmelo Ferraro, coordinatore di molte realtà sociali e culturali molto attive a Milano e responsabile delle professioni per F.I. in Lombardia.“In questa fase così delicata, sono sicuro che così tornerà a parlare di programmi e non più solo di organigrammi. A Mariastella in particolare, forte del suo ottimo lavoro come coordinatrice regionale, un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida”.