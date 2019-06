Milano Music Week 2019. Al via la possibilità di inviare proposte di eventi per la prossima edizione

A Malpensa, durante la presentazione alla stampa, una performance live di Levante ha sorpreso i viaggiatori in partenza e in arrivo da tutto il mondo.

Nel giorno della Festa Internazionale della Musica, ha preso il via da Malpensa il percorso verso la terza edizione della Milano Music Week, la settimana dedicata al mondo musicale che dal 18 al 24 novembre, vedrà Milano sintonizzarsi sulle frequenze più diverse della musica, spaziando da concerti, dj set, show case fino a incontri, workshop di formazione, mostre ed eventi speciali.

Al via la possibilità di inviare le proposte di eventi da inserire nel cartellone della prossima edizione. L’invito aperto a tutti è inviare alla mail proposte@milanomusicweek.it gli eventi che Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week, potrà valutare ed inserire nel programma della Milano Music Week 2019.

Durante la presentazione, grazie alla collaborazione di SEA Milan Airports e Metatron, si è svolta al Terminal 1 un’esibizione inedita di Levante, che ha sorpreso i viaggiatori in partenza e in arrivo da tutto il mondo. La cantautrice sarà fra i principali protagonisti della settimana della musica con un concerto di punta in programma sabato 23 novembre al Forum di Assago.

MILANO MUSIC WEEK 2019 | 18 – 24 novembre

www.milanomusicweek.it