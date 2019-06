Cagnolati (FI): Quartiere Feltre, viabilità da rivedere, cancellati posti auto. E’ la filosofia di Maran

A proposito di viabilità, di traffico ingestibile, di strage di posti auto, Fabrizio De Pasquale (F.I) osservava “Ancora una volta si applica il teorema Maran, che era assessore alla mobilità quando si decise di modificare la viabilità in questo modo: ” chi ha un’auto si arrangi, il Comune non le vuole più far circolare”. Questa filosofia ha già portato alla cancellazione di 7000 posti auto in città, e si completa con lo stop al piano parcheggi, l’aumento delle tariffe della sosta e la creazione non richiesta di ciclabili, spunzoni e marciapiedi allargati. Le segnalazioni dei residenti si moltiplicano. Scrive Marco Cagnolati (F.I Municipio 3) “Ho inoltrato nei giorni scorsi una richiesta urgente indirizzata principalmente all’Assessore Granelli ed al #Municipio3 per chiedere da subito una modifica dei lavori che avrebbero dovuto migliorare la viabilità all’interno del quartiere, ma ad oggi si sono caratterizzati per l’eliminazione di ulteriori posti #auto a danno di residenti e restringimenti della carreggiata che addirittura renderebbero difficoltoso il transito degli autobus #ATM….Non ci sono parole… Vediamo se questa richiesta verrà ascoltata od #ignorata come purtroppo ad oggi lo sono state molte delle rimostranze dei cittadini

Ho sempre sostenuto che la scelta di canalizzare tutto il traffico sotto gli edifici di Via #Rombon avrebbe causato problemi e, come se questo non fosse stato sufficiente, la risposta è stata l’eliminazione di ulteriori posti auto che si sarebbe potuta tranquillamente evitare…La richiesta è semplice, il #RIPRISTINO dei posti auto che sono stati eliminati sotto gli edifici in via Rombon e la #MODIFICA della sosta da linea a LISCA DI PESCE in tutte quelle parti del quartiere dove il marciapiede abbastanza largo o la conformazione della strada lo consentisse (per esempio in Via Passo Rolle) – in questo modo si potrebbero quasi #raddoppiare i #parcheggi esistenti semplificando la vita a tutti i residenti del #Feltre”

La speranza di essere ascoltati è proprio l’ultima a morire.