Visite alla mostra con Bob Krieger

Palazzo Morando – Costume Moda Immagine – Da martedì 25 giugno a domenica 30 giugno 2019

Manca poco più di una settimana alla conclusione della mostra “Bob Krieger imagine. Living through fashion and music ’60 ’70 ’80 ’90”, aperta fino a domenica 30 giugno 2019 nella prestigiosa cornice di Palazzo Morando. Per coronare questo evento significativo, a partire da martedì 25 giugno sarà possibile riservare una visita guidata davvero speciale: sarà infatti Bob Krieger in persona ad accompagnare il visitatore lungo il percorso della mostra per un viaggio di scoperta, ricco di aneddoti, rivelazioni e ricordi. Un tuffo nell’universo della moda e dell’arte fotografica attraverso lo sguardo di un artista straordinario, che di questi mondi restituisce lo spirito senza tempo con un racconto inedito e divertito, insieme alla possibilità di conoscere dal vivo uno fra i più importanti maestri della fotografia di moda.

PER VISITE GUIDATE CON L'ARTISTA (prenotazione obbligatoria):

Contatti: eventi@mgvcommunication.it – Tel. +39 0222198663

Costo: Incluso nel costo del biglietto d’ingresso

L’esposizione

La mostra “Bob Krieger imagine. Living through fashion and music. ’60 ’70 ’80 ‘90”, a cura di Maria Grazia Vernuccio, espone una selezione di opere dalla preziosa collezione privata di Bob Krieger, immagini eseguite tra gli anni ’60 e gli anni ’90 tra le quali le campagne pubblicitarie dei più grandi stilisti italiani, da Armani a Ferrè a Missoni, Valentino, Versace, Biagiotti, Gucci, Fendi, Dolce&Gabbana e tutti i protagonisti del boom del Made in Italy nel mondo, una galleria di volti, geometrie, colori, linee e simboli di quell’opulenza tutta italiana. Sono immagini che testimoniano un momento storico importantissimo, l’esplosione di un fenomeno senza pari: il boom del Made in Italy nel mondo. “Italians are coming!” titola Vogue America nel 1976. Fu la svolta e l’America, per prima, si trasformò in quel terreno fertilissimo capace non solo di accogliere grandi menti creative italiane, ma di conferirgli anche un riconoscimento tale da decretarne un successo planetario. Autore di tre copertine del Time, corrispondente del New York Times Magazine, Bob Krieger è stato uno dei protagonisti di questa travolgente stagione di successi della moda italiana nel mondo, segnando un’epoca nella fotografia del costume e della moda a livello internazionale.

SCHEDA MOSTRA

BOB KRIEGER IMAGINE

Living through fashion and music ’60 ’70 ’80 ‘90

A cura di Maria Grazia Vernuccio

Art director Arch. Carlo Colombo

Fino al 30 giugno 2019

Palazzo Morando|Costume Moda Immagine

Spazi espositivi piano terra – Via Sant’Andrea 6, Milano

