“I buoni amano la libertà” è in libreria

Da giovedì 13 giugno è nelle librerie – I buoni amano la libertà – Cogliere la sfida dei populismi per tornare ad essere popolo

A partire dal risultato delle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018, il libro prova a leggere l’affermarsi dei cosiddetti populismi nelle democrazie occidentali non tanto come problema, ma quale reazione scomposta a un ordine globale. Si tratta della cosiddetta cultura di Davos che – dopo il crollo del comunismo – ha governato il mondo e promuove l’uomo atomizzato, sradicato, sciolto da legami definitivi, libero solo di fare affari in uno spazio senza confini e in una piazza pubblica svuotata di significato.

La crisi economica ha svegliato l’occidente dal sogno di un progresso infinito e garantito da un sistema autocostituitosi tagliando i ponti con tradizione religiosa, etica e una visione complessiva del mondo.

Sforzarsi di comprendere le ragioni che oggi spingono molti verso l’opzione populista può costituire l’occasione per riscoprire quella popolare, basata sulla libertà e sulla capacità relazionale della persona come condizione della sua realizzazione. E su un’offerta politica in cui le istituzioni cedono quote di potere reale ai cittadini, sing

Copertina flessibile: 158 pagine

Editore: Rubbettino

Costo: € 14,00