Nomade 27enne in manette: derubava anziani con la ‘tecnica dell’abbraccio’

A. S., nomade 27enne di origini rumene, si mostrava sempre elegante e curata, per questo non insospettiva le sue vittime, di solito anziani, che con la scusa di abbracciarli derubava degli orologi.

La donna è stata fermata in viale Liguria lo scorso sabato in quanto ricercata per tre diversi furti con destrezza risalenti al 29 maggio, al 7 e al 14 giugno, il giorno prima di essere arrestata dalle forze dell’ordine.

Il primo episodio è stato messo a segno in via Bergognone nei confronti di un cittadino di 83 anni sottraendogli un Patek Philippe da almeno 22 mila euro. Dopo una settimana la vittima è stata una donna 90enne che è stata derubata del proprio Patek Philippe da collezione per un valore economico ancora non quantificato.

Per finire l’ultimo ad essere “abbracciato” dalla 27enne è stato un uomo 73enne che in viale Washington ha visto sparire il suo Rolex Gmt Master da oltre 6 mila euro. Il fermo della donna per reato di furto aggravato è stato convalidato ieri mattina.