19 Giugno- Milano ore 18,30 – Erosione della spiaggia un male curabile? Incontro aperto al pubblico

I PALADINI APUOVERSILIESI

Per la tutela ambientale e la valorizzazione culturale del territorio

EROSIONE DELLA SPIAGGIA UN MALE CURABILE? CAUSE, RIMEDI E IL CASO DEI PALADINI APUOVERSILIESI-MILANO, 19 GIUGNO INCONTRO APERTO AL PUBBLICO PLANET LIFE ECONOMY FOUNDATION.

Le coste italiane si estendono per 7.458 chilometri, con un rapporto coste area di 25 metri per km2, e pongono il nostro paese al quindicesimo posto nella lista degli stati per lunghezza di coste.

Intorno si è sviluppata un’importante economia turistica balneare, minacciata dall’erosione costiera, un fenomeno naturale, presente in tutto il mondo, accentuato ora anche dai cambiamenti climatici. Alla domanda se è un male curabile risponde l’incontro aperto al pubblico del Comitato scientifico di Planet Life Economy Foundation, in collaborazione con I Paladini Apuoversiliesi associazione che da 20 anni si occupa di erosione della spiaggia.

L’appuntamento si terrà a Milano, mercoledì 19 Giugno alle 18,30 in Alzaia Naviglio Pavese 78/3. Per registrarsi info@plef.org, Fra scienza, alta tecnologia, tutela ambientale e sviluppo economico, saranno illustrati, con immagini dal 1900 a oggi, cause e rimedi dai relatori Giovanni Sarti, docente di Scienze della Terra – Università di Pisa, Orietta Colacicco, Presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Paolo Corchia Vice Presidente Nazionale di Federalberghi e Tiziano Lera, noto architetto naturalista.