MuseoEstate dal 25 giugno al 15 settembre | Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

MUSEOESTATE 2019 – Dal 25 giugno al 15 settembre ogni giorno attività nei laboratori interattivi e mostre temporanee comprese nel biglietto d’ingresso. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Via San Vittore, 21 Orario: da martedì a venerdì 10-18 sabato e festivi: 10-19

Con il biglietto d’ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi. Durante la settimana si alterneranno le proposte negli i.lab Alimentazione, Biotecnologie, Chimica, Energia & Ambiente, Genetica, Leonardo e Materiali. Ogni weekend si potranno sperimentare attività nella Tinkering Zone: creare robot che disegnano, far volare oggetti di materiali e forme diverse, costruire percorsi acrobatici per le biglie, realizzare un’animazione con la tecnica dello stop motion.

Tante le attività dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, con Bolle di sapone, Ombre e pianeti, Matematica in equilibrio.

Ogni sabato e domenica fino al 21 luglio si potrà rivivere, indossando un visore per la realtà virtuale, la missione Apollo 11 che portò gli uomini sulla Luna.

Dal 13 al 18 agosto il Museo sarà aperto e proporrà uno Speciale Ferragosto con attività in Tinkering Zone, nel laboratorio di Chimica e nell’Area dei piccoli.

Per tutta l’estate, al mattino, con il biglietto aggiuntivo si potrà visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia.

Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Con il biglietto del Museo si potranno visitare anche le mostre temporanee Leonardo da Vinci Parade, con l’esposizione dei modelli storici leonardeschi accostati ad affreschi del XVI secolo; Fragility and Beauty, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente.

Nei Campus estivi dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere al Museo una settimana speciale con nuove attività interattive e giochi a tema.

Programma attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) all’indirizzo: http://www.museoscienza.org/attivita

Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto del Museo. Le attività sono prenotabili all’ingresso il giorno stesso della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.