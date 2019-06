East Market Shop, debutta la “vintage night”

Al via giovedì 20 giugno la prima “vintage night” di East Market Shop in Porta Venezia. E’ lo shop di East Market in versione retail, spazio che accoglie la migliore selezione di vintage e second hand, uomo e donna, vinili, ceramiche, oggetti provenienti dal mercatino domenicale.

Per la prima apertura notturna dello store sarà possibile, oltre al consueto shopping, intrattenersi con le note dei DJ set, cenare con lo street food a cura di Pantura – storie di cibo e Pop Dog e sfidarsi con i videogame cult Anni’ 90. Lo staff ha organizzato un contest a premi, dove il pubblico poterà sfidarsi per tutta la notte con il gioco “Street Fighter” nei celebri cabinati arcade.

La location che si sviluppa su circa 150 mq e si trova all’interno di una vecchia fabbrica di automobiline giocattolo, l’arredamento rigorosamente in stile vintage e arricchito da pezzi di recupero richiama l’estetica e lo spirito che ha sempre contraddistinto East Market

Un open space con tre vetrine su strada, è anche luogo d’incontro e di confronto, uno spazio d’aggregazione, che accoglie abitualmente happening del modo fashion, della musica, dello sport e delle nuove tendenze. Nel negozio è presente anche il corner con il merchandise ufficiale di East Market con magliette, tazze e gadget di vario tipo.

Giovedì 20 giugno – Dalle 18 alle 23 – East Market Shop – Via Bernardino Ramazzini, 6 – Ingresso Libero

Infoline 02 3658 8037