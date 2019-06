VENERDÌ 21 GIUGNO IL CPM FESTEGGIA LA MUSICA AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO con lo spettacolo “MUSICA INFINITA #COMETOGETHER”

SUL PALCO OLTRE 70 MUSICISTI e FRANCO MUSSIDA accompagnato da una Superband che per l’occasione presenterà in anteprima il brano “Musica Infinita”

Venerdì 21 giugno il CPM Music Institute festeggia la Musica alle ore 21.00 al Castello Sforzesco (Cortile delle Armi) di MILANO con uno spettacolo dal titolo “Musica Infinita #Cometogether”, nell’ambito degli eventi dell’Estate Sforzesca 2019.

Sul palco oltre 70 musicisti per due ore di Musica e FRANCO MUSSIDA che, accompagnato da una Superband, presenterà per la prima volta live il suo nuovo inedito “Musica Infinita”.

«Il brano “Musica infinita” racconta di un abbraccio ideale tra lo spirito intellettuale popolare del nord, con la sua armonia e melodia strumentale, e quello africano vitale che porta una gioiosità vocale e ritmica preziosa e contagiosa – racconta Franco Mussida – Un abbraccio tra malinconia-nostalgia antica e un’allegria giovane che accende speranze per il futuro. L’immagine di una Musica Infinita che non si ferma mai. Il brano ha una sola frase cantata “E Tutto Cambierà!” ma sullo schermo, nell’inciso strumentale, apparirà un racconto testuale che seguirà perfettamente la melodia della chitarra».

Quest’anno la Festa della Musica coincide con la festa del CPM Music Institute, evento che vede anche il conseguimento del Diploma Accademico di I livello in Popular Music da parte dei musicisti che nel 2016 iniziarono il percorso di formazione riconosciuto dal MIUR. La volontà è quella di celebrare il raggiungimento di tale traguardo, proponendo un viaggio in compagnia di brani celebri che con la loro identità e i loro caratteri musicali hanno affermato quel timbro inconfondibile che ha attraversato più di 10 generazioni.

Il CPM Music Institute di Milano nasce ed è presieduto da Mussida dal 1984. Propone un particolare modello didattico che abbraccia le professioni legate agli strumenti dell’orchestra moderna a quelle dell’indotto musicale (dai tecnici del suono ai produttori). Ha offerto e offre a migliaia di giovani l’opportunità di ritagliarsi spazi di lavoro e di prospettiva creativa. Gode del riconoscimento AFAM da parte del MIUR per il rilascio del Diploma Accademico di Primo Livello in Popular Music equivalente alla Laurea Triennale, e riconosciuto sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Dal Novembre 2018 è membro dell’AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, che rappresenta gli Istituti Superiori di Educazione Musicale. Grazie alla stima di tutto il comparto musicale, il CPM Music Institute è riconosciuto crocevia per il mercato dei lavori della Musica. Ruolo ribadito nelle sue Open Week, che dal 2007 permettono ai suoi allievi – ma anche agli appassionati di Musica – di incontrare artisti e strumentisti di prestigio italiani e internazionali tra cui Ligabue, Guccini, Elisa, Caparezza, Daniele Silvestri, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Peppe Vessicchio, Vince Tempera, Brunori SAS, Robben Ford, Tony Levin, Gavin Harrison, Mary Setrakian, Joey Blake. Molti dei suoi diplomati lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano per gruppi e artisti di grande appeal (da Laura Pausini alla PFM), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie da Chiara Galiazzo a Renzo Rubino fino a Cordio e Mahmood, vincitore di Sanremo 2019. Dal 1988, attraverso progetti di ricerca che utilizzano le proprietà educatrici della Musica, si occupa di portarla in luoghi estremi. Tra i tanti progetti italiani ed europei realizzati, l’ultimo in ordine di tempo è CO2. Concorre inoltre a realizzare progetti musicali educativi per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo TIM 2018.