Parisi “Oggi impossibile riforma Giustizia con questo Governo”

A cosa altro dobbiamo assistere per avere una riforma della giustizia? Scoppia Il Csm, uno scontro tutto interno alla magistratura per decidere chi sarà il prossimo capo della procura di Roma, e che fa la politica? Ci si scandalizza come se scoprissimo oggi i problemi della giustizia italiana. Nessuno che ricordi quanti sono stati negli ultimi anni i magistrati indagati, gli errori giudiziari, i casi di malagiustizia, gli abusi di custodia cautelare e di sequestri ingiustificati. Altro che eliminazione della prescrizione e processi brevi. È un intero sistema che va riformato! Separazione delle carriere, divieto per i magistrati di fare politica e poi rientrare in magistratura, riforma del Csm sia per l’elezione dei suoi membri che rendendo realmente indipendente dai magistrati l’attività disciplinare.

La verità è che in Italia va ricostruita un’etica della responsabilità. La magistratura deve rispettare il proprio ruolo e dunque i cittadini. Ma 5 Stelle e Lega non faranno mai nulla, perché i grillini sono il partito dei magistrati, sono l’incarnazione del giustizialismo! Invece va ricostruito un senso di giustizia nel nostro Paese. Per farlo serve un esecutivo forte, autorevole, capace di riformare il sistema e di rafforzare la separazione tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Ci riusciremo solo quando non ci sarà più questo governo.

Post Stefano Parisi