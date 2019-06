Fulvio Testi: in casa occupata scoperto il tesoretto dei rom, soldi e gioieli rubati

I carabinieri della stazione Greco Milanese lo scorso mercoledì hanno svolto perquisizioni domiciliari su larga scala in viale Fulvio Testi, nel quartiere delle «case bianche», a seguito della segnalazione di strani movimenti e di una possibili compravendite di armi, celate negli appartamenti. Così, controllando i vari alloggi uno dopo l’altro, hanno bussato a quello occupato abusivamente da oltre 4 anni da una coppia di nomadi, di 32 anni lui e 27 anni lei. Qui, in camera, nascosta in una borsa nell’armadio, è stata rinvenuta la refurtiva: 28mila euro in contanti insieme a 600 grammi di monili in oro e tre orologi di marca (tra cui un Rolex e un Paul Picot di cui non è stato ancora stabilito il valore). Presi in contropiede i “padroni di casa” hanno provato a giustificarsi parlando di «regali di amici e familiari». La donna ha pure tentato di spacciare il tesoretto per «un’eredità, dono di un qualche lontano parente», ma senza possedere alcun documento che ne dimostrasse la provenienza.

Le verifiche dei carabinieri però, grazie al numero di serie inciso sulla cassa di uno degli orologi, sono riuscite a risalire alla proprietaria dell’oggetto, una 63enne che era stata vittima, a febbraio, di una rapina. A bordo della propria auto sulla Milano-Meda era, infatti, stata avvicinata da un uomo col volto coperto che si era fatto consegnare l’orologio insieme a 3 anelli con diamanti.

Allo stesso modo l’intero bottino sarebbe il frutto di diverse rapine e furti in appartamento compiuti nell’arco degli ultimi mesi.

I due nomadi sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Ora i carabinieri cercano gli altri proprietari.