STREEAT® – Food Truck Festival ITALY TOUR 2019 14-15-16 Giugno Milano Idroscalo

STREEAT® Il primo festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di un week-end ricco di Food Truck, Birre Artigianali, Musica e convivialità riparte in tour per l’Italia! L’ingresso al Festival è gratuito.

Venerdì : dalle 18:00 p.m. alle 01:00 a.m.

Sabato : dalle 11:00 a.m. alle 01:00 a.m.

Domenica : dalle 11:00 a.m. alle 00:00 a.m.

FOOD TRUCK PRESENTI

Arts Burger – Piemonte – Hamburger di Fassona Piemontese

Porkettiamo – Milano – Panini con la tradizionale Porchetta d’Ariccia – Gli Originali Supplì Romani – Patate fritte

BBQ Valdichiana – Toscana – Hamburger di Chianina Toscana

Taverna Greca – Grecia – Pita Gyros, specialità greche

BBH Smoke House – Marche – Panino col maiale sfilacciato – Panino col Brisket di manzo – Costine affumicate

Marchese on Wheels – Sicilia – Cannoli Siciliani riempiti al momento

Mr. Bombetta – Puglia – Bombette Pugliesi cotte alla brace

Ape Scottadito – Marche – Arrosticini di pecora, cono di alici fritte, olive ascolane, formaggio fritto, patatine fritte

Salento Street Food – Puglia – Patate novelle al Vincotto Primitivo – Pittule Pugliesi

Migliori Olive Ascolane – Marche – Fritto misto Ascolano

Agriturismo Viaggiante – Emilia Romagna – Twister Dog – Chips croccanti di zucca – Dolci a base di canapa naturale

House On The Road – Emilia Romagna – Wrap di Pollo – Chicken burger

TPOH – Emilia-Romagna – Originali Piadine Romagnole

I Love Gnocco Fritto – Emilia-Romagna – Gnocco fritto emiliano accompagnato da salumi di qualità

Wonderfood – Lazio – Pinse e Pansotti romani

Pizza Pig – Lazio – Focaccia Romana accompagnata da salumi tipici

La Frittoria – Marche – Vaschetta di fritto misto

Fragno – Organic Sheep – Milano – panini con brasato di pecora

Temakinho – Milano – Sushi

Mascherpa – Milano -Varie proposte di Tiramisù

Tramezzini- Milano- Tramezzini farciti

Osteria Errante- Toscana – Panini a base di carne di cinghiale

Il Carrettino Sweet – Puglia – Crepes dolci con vari condimenti

BIRRIFICI PRESENTI

Birrificio Artigianale San Gabriel

Birrificio Artigianale Croce di Malto

Birrificio Meantime

Peroni Cruda

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi oltre 25 città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in un week-end alternativo a base di eccellenze regionali servite dai migliori Food Truck d’Italia accompagnate da tantissime Birre Artigianali, Musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero.

I migliori FOOD TRUCK d’Italia sono selezionati secondo irigidi parametri di STREEAT® secondo cui GOURMET, DESIGN e ON THE ROAD convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.

Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di Birrifici Artigianali tra i più rinomati d’Italia, e una selezione di vini naturali.

L’ESPERIENZA GASTRONOMICA è totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i GUSTI e le INTOLLERANZE, nessuno escluso.

A rendere ulteriormente unica l’atmosfera durante le giornate di STREEAT®-Food Truck Festival è la proposta musicale d’eccellenza selezionata da Barley Arts, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979.

STREEAT® – European Food Truck Festival è un evento organizzato da Barley Arts e da Buono – Food & Events , giovane realtà che opera nell’ambito degli eventi enogastronomici, specializzata nella promozione di piccoli produttori artigianali.

Presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio.

Inoltre Coca-Cola Italia sarà Official Beverage dello STREEAT ® Food Truck Festival 2018 offrendo la possibilità ai consumatori di acquistare, presso i chioschi ufficiali,l’intera gamma di prodotti a marchio Coca-Cola, Sprite, Fanta, Acqua Lilia Giovane, Acqua Sveva e degustare cocktail miscelati con Kinley Tonica e Kinley Bitter Lemon.

A tutti i consumatori che acquisteranno un prodotto a marchio Coca-Cola tra quelli citati potranno accedere all’Area Lounge Riservata dove lo staff offrirà una mini lattina di Coca-Cola o Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie per rendere ancor più speciale l’esperienza allo STREEAT ® Food Truck Festival.

