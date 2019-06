Assessore Politiche sociali regionali “Daspo anche per chi occupa abusivamente case popolari”

“Applichiamo il ‘daspo’ anche per chi occupa abusivamente le case popolari”. Questa la proposta avanzata dall’assessore alle Politiche abitative, sociali e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, che interviene così nel dibattito a Milano sulla possibilità di utilizzare il Daspo urbano.

“Purtroppo, spesso, quando si sgombera una casa popolare, chi viene allontanato occupa in breve tempo altri immobili e commette altri reati: si tratta di persone che non occupano per necessità ma perché sprezzanti delle regole e delle leggi” ha aggiunto Bolognini, sottolineando che “allontanare certi delinquenti dalla città di Milano sarebbe un importante segnale di legalità nei quartieri popolari e permetterebbe a Regione Lombardia di essere ancora più incisiva nell’importante politica di rigenerazione urbana che sta portando avanti con il Comune”.(Askanews)