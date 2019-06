Al biglietto ATM il record degli aumenti pubblici: +100% in 8 anni

Il Sindaco ha ordinato al PD di approvare l’aumento del biglietto ATM entro il 15 Giugno in Consiglio. Sala vuole che da metà Luglio scatti la tariffa a 2 Euro così come l’aumento dei carnet e dei mensili.

Si tratta di un salasso esagerato e immotivato.

Non esiste in tutto il mondo un servizio pubblico che sia aumentato del 100% in 8 anni come il biglietto ATM, portato da 1 a 2 euro da Pisapia e Sala. Peraltro l’aumento non è motivato da un maggiore costo del servizio ma solo dalla necessità di rimpolpare il bilancio comunale.

Tutta l’opposizione ha risposto presentando 570 emendamenti per sbarrare la strada all’aumento o quantomeno ritardarlo.

Molti gli emendamenti proposti da Forza Italia. A parte quelli per riportare biglietto, carnet e mensili alle vecchie tariffe, abbiamo proposto che gli aumenti non scattino in caso di chiusura in utile dei bilanci Atm (cosa che si é verificata nel 2017 e nel 2018 per un totale di 57 milioni). Poi abbiamo proposto che anche i comuni dell’hinterland, beneficiari della tariffa unica, contribuiscano al servizio TPL. Oggi il contributo ad Atm lo versano solo Comune (140) e Regione (275 milioni)

Abbiamo poi proposto abbonamenti ridotti per tutti gli anziani senza distinzioni di Isee e per chi utilizza i parcheggi di corrispondenza. Per avere più presidio proponiamo pure tariffe ridotte per i componenti delle forze dell’ordine non in servizio

Infine chiediamo di mettere nero su bianco in delibera che l’abbonamento gratuito per i dipendenti ATM e le agevolazioni per i loro familiari non si toccheranno nemmeno in futuro e in caso di cambio gestore.