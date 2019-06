Duo Images – Auditorium Gaber 10 giugno

GRATTACIELO PIRELLI – REGIONE LOMBARDIA – AUDITORIUM GABER – P.zza Duca d’Aosta, 3 – Lunedì 10 giugno – ore 21

Duo Images

Fabrizio Aiello arpa – Gabriella Russo arpa

Holy, Festmusik op.13

Petrini, Duo per due arpe op 30

Liuzzi, Andante per due arpe

M . Lomartire, “23”

Saraco, Morning Flower

Andrès, La Ragazza

Thomas, Cambria

Il Duo Images nasce nel 2007 per volontà degli arpisti Fabrizio Aiello e Gabriella Russo, uniti da amicizia e passione per l’arpa, nonché dalla voglia di approfondire e divulgare il repertorio cameristico per due arpe, spaziando da composizioni originali a trascrizioni di varie epoche. In collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole si svolge il concerto presso l’Auditorium Gaber nell’ambito degli Incontri Musicali, con un programma che, dall’800 romantico fino agli autori contemporanei che hanno scritto espressamente per il duo, esalta le caratteristiche e le potenzialità dell’arpa.

ingresso libero

info : 02 66986956/66984134

info@soconcerti.it