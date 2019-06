A4: 6 feriti in incidente presso Arluno

Nel tardo pomeriggio di ieri sull’A4, in direzione Milano, all’altezza di Arluno è avvenuto un grave incidente fra due autovetture che, per cause da accertare, si sono scontrate. Una delle due si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Subito è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Areu è giunta sul posto con tre ambulanze e si è anche levato in volo l’elisoccorso.

Le 6 persone che occupavano le vetture sono 3 uomini e 3 donne, dai 27 ai 77 anni. I vigili del fuoco, arrivati con due autoscale, li hanno liberati dalle lamiere e, sebbene loro condizioni richiedono attenzione, nessuno di loro fortunatamente è in pericolo di vita.