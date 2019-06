La percezione dell’ipocrisia

Repubblica ci è cascata di nuovo. Milano è sicura, lo dicono i turisti. In una sola frase l’abisso della follia neoclassista che ormai contagia irrimediabilmente la cerchia dei Navigli. Ci sono tre fondamentali errori nell’analisi degli amici radical chic:

Quella che vedono i turisti non è Milano. È una parte selezionata della città. Ed è normale e giusto sia così. Non è che possiamo obbligare nessuno a pagare per vedere Baggio o via Padova. Ma non possiamo nemmeno credere che i turisti parlino per la città. O meglio, per la Milano che viviamo io e voi. Quello che è assolutamente vero è che vedono esattamente e solo la Milano di Repubblica. Quella dei grattacieli (fatti crescere amorevolmente dal Centrodestra) del Duomo presidiato h24 dalla polizia (grazie al Centrodestra) e dei quartieri a maggiore sorveglianza, anche grazie ai militari in strada (sempre grazie al Centrodestra). Solo che fuori da là, c’è un universo che grida il proprio dolore. E forma, comunque, metà della città.

Quella dei turisti è, ovviamente, una percezione. Solo che alcune percezioni, evidentemente, valgono più di altre. E se io percepisco che alle 23 a Rogoredo non mi sento sicuro sono meno importante del signor Smith che alle 15 di un assolato pomeriggio estivo si sente sicurissimo in Montenapoleone. A giustificare il fatto che il signor Smith valga più di me si cita il calo dei reati riportato dal Viminale. A proposito di obiettività giornalistica. Il Viminale riporta il calo delle DENUNCE non dei REATI. Questo perché esiste di fatto una depenalizzazione strisciante dei reati contro la proprietà, che i tribunali, di fatto, non perseguono. Ma siccome questo è un problema da Martesana più che da Naviglio Grande possiamo soprassedere.