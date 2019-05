IKEA sostiene il banco alimentare della Lombardia

Dal 3 al 9 giugno negli store IKEA di Milano è in programma l’iniziativa “Fai una spesa buona”, mentre sabato 8 torna “Più polpette per tutti”

IKEA Italia è da anni impegnata al fianco di Banco Alimentare per contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare a favore delle persone in condizioni di difficoltà.

In Lombardia, nel 2018, Banco Alimentare ha aiutato oltre 215.000 persone bisognose, distribuendo gratuitamente alle strutture caritative partner 19.170 tonnellate di prodotti alimentari equivalenti a 105.000 pasti al giorno.

“Condividiamo con un’importante realtà come Banco Alimentare l’impegno nella lotta allo spreco e soprattutto nell’aiuto in termini di sostegno sociale al territorio” dichiara Alessandro Aquilio, Country Communication and Sustainability Manager IKEA Italia “Invitiamo i milanesi a supportare le iniziative in programma, con un gesto concreto che ha una grande valenza per le persone e le famiglie che vivono quotidianamente situazioni di difficoltà”.

Da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno, i clienti degli store IKEA di Carugate, Corsico, San Giuliano possono aiutare concretamente chi ne ha bisogno grazie all’iniziativa “Fai una spesa buona” a favore del Banco Alimentare della Lombardia. Numerosi prodotti della Bottega Svedese, come biscotti, succhi di frutta, marmellata e pane, potranno essere acquistati e consegnati ai volontari dell’Associazione presenti negli store. Banco Alimentare della Lombardia provvederà poi a distribuire gli alimenti raccolti alle strutture caritative del territorio.

Sabato 8 giugno, sempre negli store milanesi, torna l’iniziativa “Più polpette per tutti”: per ogni piatto di polpette ordinato al ristorante e per ogni confezione di polpette surgelate venduta alla Bottega Svedese, IKEA dona 2 euro al Banco Alimentare della Lombardia per sostenere le attività dell’Associazione.

Inoltre, tutti i clienti IKEA possono sostenere Banco Alimentare della Lombardia donando ulteriori 2 euro sia alla cassa del ristorante che a quelle centrali degli store indipendentemente dal tipo di acquisto.

Nello store di IKEA Carugate nel pomeriggio di sabato 8 giugno, dalle 16.00 alle 18.00, i volontari di Banco Alimentare della Lombardia coinvolgeranno i bambini in un’attività di intrattenimento e sensibilizzazione sulla lotta allo spreco alimentare con una dimostrazione sul recupero della frutta matura.