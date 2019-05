Sala vuol far pagare il tram ai tranvieri! Aumenti in vista per donne e anziani

Nuove sorprese sul fronte aumento del biglietto del Tram. Vogliono far pagare lavoratori Atm e anziani.

Come è noto da un anno Sindaco e Assessore al Bilancio vogliono aumentare le tariffe Atm non perché sia aumentato il costo del servizio, ma perché vogliono raccattare più soldi per il bilancio comunale, cioè per poter spendere di più.

Fino ad oggi questa manovra é stata ritardata per l’opposizione di Forza Italia e i rilievi di Regione Lombardia, ma Sala vuole partire a fine luglio con gli aumenti.

L’ultima novità voluta da Granelli è veramente un attacco ai lavoratori firmato PD. Si vorrebbe eliminare l’abbonamento gratuito concesso ai 9500 dipendenti ATM e quello ridotto ai loro familiari: 2 risultati ottenuti dai lavoratori negli anni 80 in cambio di minori richieste salariali.

Il taglio unilaterale di questo bonus ai lavoratori farebbe incassare 2.5 milioni in più al Comune. È sbagliato perché non si torna indietro sul trattamento economico dei lavoratori e perché se i dipendenti non in servizio viaggiano sui mezzi c’è più presidio, in tema di continue aggressioni e violenze sui mezzi. Senza contare che il Comune dovrebbe evitare l’uso dell’auto per i dipendenti della maggior azienda cittadina.

Dal piano tariffario trasmesso dal Comune ad ATM spuntano altri pericolose scelte di carattere sociale: l’abbonamento anziani per le donne viene portato a 65 anni e il mensile per gli over 65 verrà portato da 16 a 23 euro. Forza Italia ha chiesto a Granelli e Tasca di abbandonare questa manovra tariffaria che punisce i lavoratori ATM, mina la pace sindacale e penalizza anziani e donne che vogliono usare i mezzi pubblici.