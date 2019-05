Poste Italiane assume Portalettere anche in Lombardia.

(Candidatura entro il 3 giugno 2019)

Poste Italiane, la più grande infrastruttura d'Italia attiva nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, è presente in Italia con 13 mila uffici postali presso i quali assumerà nuovi portalettere, per fronteggiare la carenza di personale. L'annuncio di lavoro per la ricerca di questa importante figura viene spesso pubblicato sul sito di Poste infatti anche a febbraio, come è successo tante altre volte, avevamo parlato di nuove assunzioni di portalettere. Questa volta la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 giugno 2019. I candidati saranno assunti con contratto a Tempo Determinato a decorrere da giugno 2019. Non sono richieste specifiche conoscenze professionali. Possono partecipare alle selezioni anche coloro i quali hanno già preso parte ad un precedente annuncio senza aver ricevuto risposta. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore