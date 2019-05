Nasce Change: l’evento targato Impresoft che guarda al futuro digitale delle aziende

Tre città: Milano, Padova e Bologna e un unico evento pensato per mettere in connessione le imprese e i professionisti del cambiamento digitale con lo scopo di condividere conoscenze e informazioni che aiutino le aziende a sfruttare al massimo le possibilità di crescita che la tecnologia mette loro a disposizione.

Change si candida a diventare un importante appuntamento annuale grazie all’esperienza di impresoft, azienda leader nella creazione di strumenti di crescita altamente innovativi.

Incontri, tavole rotonde e momenti di approfondimento scandiranno la giornata con un’agenda ricca di speaker importanti come Antonello Morina, CEO e presidente di impresoft con un’esperienza trentennale nel settore informatico, Nicola Ciniero, attuale vicepresidente di BePooler ed ex CEO di IBM, che affronterà il tema dell’innovazione manageriale, Vincenzo Zaglio, direttore di ZeroUno e Head of Content di Digital360, che presenterà una sua ricerca sui reali interessi digitali delle aziende e molti altri.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le aziende, un’occasione da non perdere per le imprese che guardano al futuro. Per maggiori informazioni e iscriversi https://www.impresoft.com/change-impresoft

Informazioni su Impresoft

Impresoft è un’azienda innovativa nata nel 2018 che ha come obiettivo quello di diventare il partner per la crescita digitale di ogni impresa con cui entra in contatto, fornendo una molteplicità di soluzioni che spaziano dai software gestionali al CRM, integrando all’interno della propria offerta di prodotti anche soluzioni legate a Business Intelligence, GDPR e Impresa 4.0