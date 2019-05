Municipio 9 la maggioranza si ricompatta

“Rientrate subito in Forza Italia.

Il grande impegno che ci attende nell’interesse, non solo del nostro Gruppo, ma del Paese richiede da parte di tutti uno sforzo importante per arrivare al risultato uniti, come una vera squadra.

E proprio come in un Gruppo affiatato la presenza di ogni singolo è fondamentale per la resa collettiva.

E’ questo lo spirito con cui vi chiedo di contribuire a questo grande impegno ritornando subito in seno a Forza Italia, con noi, proprio voi che siete gli uomini della prima ora ….”

E all’appello accorato del neo Commissario Cittadino Cristina Rossello hanno risposto subito con slancio ed entusiasmo rinnovato i Consiglieri del Municipio 9

Maurizio La Loggia

Aurelio Bizzotto

Gabriele Legramandi

Raffaele Todaro

mettendo da parte in questo momento fondamentale per il Gruppo le questioni divisive che li avevano fatti dubitare della opportunità di una continuazione della militanza nelle fila di Forza Italia. Grazie alla mediazione ricercata di Giuseppe Lardieri, hanno risposto all’appello confidando che ogni questione venga trattata e risolta con la perizia e l’efficacia dimostrata in questo periodo.

“Forza Italia sta dando una prova di reazione e di vitalità che da tempo non si vedeva. Ora ci crediamo.

Un’altra battaglia vinta nel medagliere del Commissariamento Cittadino voluto dal Presidente Berlusconi”.

Un solo commento del Commissario: bene, ne sono proprio felice, andiamo avanti!

