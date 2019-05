Tajani “Se vincono i sovranisti il conto per l’Italia peggiora”

Chi fa finta di voler andare a Bruxelles e cambiare tutto, vende, ancora una volta, illusioni. ❌🇪🇺

Basta guardare ai compagni di avventura di Lega e 5 Stelle e degli altri partiti sovranisti. Divisi su tutto e, spesso con posizioni tra le più ostili agli interessi dell’Italia.

Questi presunti alleati, a cominciare da Polonia, Ungheria o Austria, sono stati i più duri sia sulla flessibilità di bilancio che sul rifiuto a prendersi i richiedenti asilo arrivati in Italia.

È una clamorosa bugia dire che una vittoria dei sovranisti – comunque impossibile – darebbe all’Italia la possibilità di sforare i vincoli di bilancio. Tra i presenti sul palco della Lega a Milano sabato scorso, vi erano i rappresentanti di Alternative Für Deutschland (AFD), del Partito della Libertà Austriaco (FPÖ) dell’ex Vice cancelliere Strache, gli olandesi di Wilders, tutti sempre in prima linea per chiedere più austerità e nell’indicare Italia e Grecia come i principali problemi dell’Euro. Tutti loro, compresa Marine Le Pen, non hanno nessuna intenzioni di prendersi anche un solo richiedente asilo arrivato in Italia, né tantomeno di aver un bilancio comune per più investimenti e lotta alla disoccupazione.

Siamo onesti. Nessuno di questi partiti estremisti propone nulla di concreto su come migliorare l’Unione. Di fatto, vogliono la fine dell’Unione. E, infatti, sono i migliori amici dei Russi o dei Cinesi.

Per capire i danni a cui porterebbe affidare a loro l’Ue, basta guardare alla vicenda ormai surreale della Brexit.

L’unico voto utile è quello a Forza Italia. Siamo il solo Partito che in Europa è in grado di portare risultati pesando di più nel principale gruppo politico, il Partito Popolare Europeo. Solo mettendoci alla testa di un’alleanza tra Paesi del Mediterraneo e alcuni Paesi dell’Est, come già avvenuto per la mia elezione a Presidente del Parlamento europeo, possiamo far tornare l’Italia centrale e riequilibrare le posizioni di Germania e Francia.

Forza Italia è pronta a battersi per ottenere più solidarietà in tema d’immigrazione e maggiore flessibilità di bilancio. Ma non per fare salire il debito, ma per abbassare le tasse sul lavoro e sulle imprese, zero tasse per i nuovi assunti o i disoccupati di lunga durata, pagamento dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione, infrastrutture, Sud, facilitazione del credito per i giovani che vogliono avviare un’attività o completare la formazione.

