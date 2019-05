Domenica 26 maggio, ore 9.30, Parco City Life – Milano – Salute, Coldiretti alla Policlinic Run con due tonnellate di riso Carnaroli – Al farmers’ market di Porta Romana le iscrizioni alla corsa benefica.

Due tonnellate di riso Carnaroli alla prima edizione della Policlin Run di Milano. Così la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza partecipa alla corsa non competitiva organizzata dall’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) e dalla Fondazione Trapianti Onlus, in programma domenica 26 maggio alle ore 9.30 nel parco di City Life a Milano, per sensibilizzare sul legame tra salute, sana alimentazione e sport. Il ricavato della manifestazione – spiega la Coldiretti interprovinciale – sarà devoluto allo sviluppo di progetti legati alla donazione di organi.

Oltre a distribuire i 2 mila pacchi di riso da un 1 kg ai partecipanti alla corsa di 8 km e alla camminata di 4 km, la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza sarà presente anche con un punto ristoro nell’area di piazza Burri, dove durante tutta la giornata verrà allestita un’area dedicata al mondo della salute e del benessere.

Presso il mercato agricolo coperto di Campagna Amica in zona Porta Romana a Milano – prosegue la Coldiretti – si raccolgono le iscrizioni alla corsa. Nel farmer’s market di via Friuli 10/A i moduli possono essere compilati nei seguenti giorni: domani, sabato 18 maggio, domenica 19 e mercoledì 22 dalle ore 10 alle 14, venerdì 24 maggio dalle ore 17 alle 20. Al mercato – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – nella sola serata del 24 maggio, dalle 17 alle 20, sarà anche possibile ritirare il materiale di gara – pettorina e chip – per evitare code alla mattina della partenza.